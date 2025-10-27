Toluca no perdió ante Pachuca, pero el punto por el empate en el Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX le sirve de poco para asegurar el liderato del certamen.

Durante el encuentro, el delantero Alexis Vega tuvo que salir del partido por una lesión, el jugador pidió su cambio en la segunda parte y el pronóstico no es alentador, así lo reveló su técnico Antonio Mohamed.

“Alexis calentó, pensamos que no iba a jugar, del partido en la cancha sintética venia lastimado de la rodilla, sacó líquido y por proteger la pierna tuvo un tema muscular. Lo vamos a tener fuera lo que resta del torneo, pero esperemos que esté bien para la Liguilla, es una baja importante, pero así es esto y con respecto a la cancha no voy a dar una opinión, obviamente el equipo sintió el cansancio hoy, pero es el torneo, hay que adaptarse y no voy a poner ningún tipo de excusa”.

Los Diablos Rojos se mantienen en la primera posición con los 33 puntos acumulados, pero tienen de cerca a Tigres y Cruz Azul con 32 unidades, América con 31 y Monterrey con 30, todo esto a falta de dos fechas del torneo regular.

Alexis Vega se perderá la jornada 16 ante Atlas en Guadalajara y ante América en el Nemesio Díez en la fecha 17, lo que puede decidir el liderato general.