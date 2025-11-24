Revelan el día en que América quería jugar el partido de vuelta ante Rayados
La Liga MX sorprendió a los aficionados con los horarios de los partidos de Cuartos de Final del Apertura 2025.
La Liga MX sorprendió con los horarios de los Cuartos de Final de Apertura 2025 donde se dio a conocer que América su partido de vuelta en sábado y domingo como se tenía previsto y ante esto se reveló el verdadero día en que las Águilas querían jugar.
De acuerdo con Mauricio Ymay, analista de TUDN, el América quería jugar el juego de vuelta ante Rayados el domingo porque sabían que no tenían ventaja por la posición de la tabla.
“Lo de los horarios no vamos a caer en teorías de conspiración… yo me comunique con gente de América y me decían “nosotros queremos jugar en domingo”. Ellos estaban dispuestos en jugar el domingo porque entendían que Toluca y Tigres llevaban ventaja”; aseguró Ymay.
De acuerdo con la Liga MX se determinó que América jugara en sábado y no en domingo por temas de seguridad a petición de las propias autoridades, ya que el mismo día juega Cruz Azul frente a Chivas su partido de vuelta en el estadio Olímpico Universitario por la tarde.
Cabe mencionar que en un principio se había mencionado que América jugaría el partido de vuelta ante Rayados en domingo a temprana hora debido a un concierto que se celebraría en la Plaza de Toros, recinto que se encuentra a un lado del estadio Ciudad de los Deportes.