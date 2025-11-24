Video Este es el día en que América quería jugar en liguilla

La Liga MX sorprendió con los horarios de los Cuartos de Final de Apertura 2025 donde se dio a conocer que América su partido de vuelta en sábado y domingo como se tenía previsto y ante esto se reveló el verdadero día en que las Águilas querían jugar.

De acuerdo con Mauricio Ymay, analista de TUDN, el América quería jugar el juego de vuelta ante Rayados el domingo porque sabían que no tenían ventaja por la posición de la tabla.

PUBLICIDAD

“Lo de los horarios no vamos a caer en teorías de conspiración… yo me comunique con gente de América y me decían “nosotros queremos jugar en domingo”. Ellos estaban dispuestos en jugar el domingo porque entendían que Toluca y Tigres llevaban ventaja”; aseguró Ymay.

De acuerdo con la Liga MX se determinó que América jugara en sábado y no en domingo por temas de seguridad a petición de las propias autoridades, ya que el mismo día juega Cruz Azul frente a Chivas su partido de vuelta en el estadio Olímpico Universitario por la tarde.