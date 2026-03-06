Necaxa Infección estomacal múltiple merma a Necaxa ante Pumas en la jornada 10 de Liga MX Varios jugadores de los Rayos saltan a la cancha con infección estomacal adquirida en la fecha doble de la Liga MX.

Video Jugadores del Necaxa juegan ante Pumas con infección estomacal

Para el partido de la Jornada 10 de la Liga MX entre Necaxa y Pumas, algunos de los jugadores de los Rayos no pudieron desempeñarse al 100 por ciento, debido a una infección que afectó a varios de ellos.

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Juan Carlos Zamora, aparte de las bajas que ya tiene el Necaxa por lesión, como el caso de Julián Carrnza, quien ha sufrido de dolores en la espalda baja que no le han permitido pisar las canchas, ahora se sumó Agustín Almendra con un cuadro de una infección estomacal.

Sin embargo, a decir del reportero de cancha en el Estadio Victoria, el caso del mediocampista argentino no sería algo aislado, ya que todo indica que varios elementos de los Rayos también presentaron síntomas, por lo que se cree que pudieron haber comido algo durante la fecha doble, por lo que no están al 100 por ciento.

Ante esto, se espera que no se vea reflejado dentro de la cancha en el encuentro ante Pumas de la Jornada 10 del Clausura 2026, aunque también se informó que el caso es tan fuerte, que incluso algunos miembros del staff también tuvieron problemas estomacales.