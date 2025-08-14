¡Revelado! Esto fue lo que pasó entre Jardine y Saint-Maximin en América

Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del América, reveló cómo fueron los primeros encuentros con André Jardine, director técnico de las Águilas, y sus primeras impresiones de su nuevo timonel.

En entrevista exclusiva con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, el francés señaló que incluso ha visto que Jardine es "noble" en su trato, además que simpatiza con su estilo de juego.

"Hasta ahora, es un gran entrenador, escuché del equipo antes, Guimaraes, lo conocí, es un buen entrenador que juega buen futbol, ataca, jugamos con la pelota que es algo que me gusta.

"No sé mucho de él porque van dos entrenamientos, pero hasta ahora, las primeras cosas que digo es que es buen DT, noble, puedes ver y revisar cada detalle, y espero ser exitoso con él y espero poder ganar la mayor cantidad de títulos posibles", agregó.

¿CUÁNDO PUEDE DEBUTAR ALLAN SAINT-MAXIMIN EN EL AMÉRICA?



Por otra parte, el refuerzo francés señaló que poco a poco entrena para estar a punto con los azulcrema y si bien los de Coapa tienen compromiso ante Tigres este fin de semana en la Jornada 5 de la Liga MX ante Tigres, pareció apuntar más hacia el duelo de la próxima semana en Guadalajara ante Atlas.

"Haré lo mejor que pueda para estar listo esta semana, creo que el próximo partido es contra Atlas, haré lo mejor para estar disponible para el equipo, si el entrenador decide elegirme si quiere o no, yo trataré de ayudar lo más que pueda".

SAINT-MAXIMIN REVELA CÓMO SE PRONUNCIA SU APELLIDO



¡Fin del misterio! Allan Saint-Maximin reveló que su apellido se pronuncia 'San Maximán', y confesó también que le gusta también que le llamen por su apodo, 'Gucciman', que lo tiene desde el Newcastle.

Por último, señaló que el dorsal 97 es especial para él, ya que representa el año de su nacimiento.