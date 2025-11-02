Video ¡El Gallo Blanco canta en el Corregidora! Golazo de cabeza de Ali Ávila

Querétaro derrotó de manera polémica a Mazatlán por marcador de 1-0 en la Jornada 16, la penúltima del torneo regular, y se mantiene con vida por un lugar en el Play-in.

La primera parte habría pasado sin pena ni gloria en la cancha del Estadio La Corregidora de no haber sido por la polémica decisión del VAR que dejó sin gol al Mazatlán.

Corría el minuto 40 cuando los cañoneros rompieron el cero en el marcador tras una serie de rebotes en el área queretana. José Joaquín Esquivel remató de media tijera luego de un rebote que le cayó a los pies para finalmente derrotar a Guillermo Allison.

Sin embargo, el VAR no tardó en echar a perder el festejo mazatleco tras detectar una supuesta mano en la jugada previa al gol.

La repetición muestra a Bryan Colula disputar el balón por aire, pero la esférica no parece tocar del todo su mano tras el movimiento natural del jugador al saltar.

Pese a ello, el árbitro determinó que sí hubo infracción y anuló el gol de Mazatlán antes de indicar la finalización de la primera parte.

Querétaro salió con una propuesta distinta para la segunda parte. Tras varios intentos de abrir el marcador, finalmente al 58' Pablo Barrera inició la jugada que culminaría en el gol de Alí Ávila. Los dos ex-Pumas se combinaron para darle esperanzas a los Gallos de cara al Play-in.

Lo que parecía una buena tarde para Querétaro tras el gol se convirtió en pesadilla al 70', cuando Pablo Barrera se tiró al césped y pidió su cambió por una molestia muscular. Así fue como 'Pablito' se despidió de manera oficial del futbol profesional con la última asistencia a su nombre.