Video Resumen | ¡Necaxa golea y sigue luchando por el Play-In!

Muy acorde a la época, Necaxa, aunque sin disfraz, le pegó un susto a Santos y le venció al son de 4-1 en el inicio de la Jornada 16 de la Liga MX.

Los goles de los Rayos fueron obra de Bruno Amione, en propia puerta a los cinco minutos, de Dider Cambindo, a los 11, de Tomás Badaloni, a los 42, y de Rosero a los 54. Mientras que por los Guerreros marcó Haret Ortega, a los 36.

El duelo que se celebró en el Estadio Victoria fue de principio a fin del local. Desde el inicio, el accidente de Amione, que atacó hasta con desganó el balón para el anotar en su puerta, marcó el encuentro.

Santos siguió su tendencia del Apertura 2025 y cayó por octava vez en el torneo como visitante. Mientras, los hombres de Fernando Gago ligaron su tercer juego seguido sin caer.

En la primera mitad, la superioridad del Necaxa se hizo evidente con el tanto de Cambindo, pero Haret Ortega le dio cierto aire mentiroso de un juego parejo que finalmente desmintió el tanto de Badaloni.

Ya en el segundo lapso, Kevin Rosero amplió el marcador y dejó en claro la superioridad del local. Todavía a Santos le dio tiempo de fallar un penal vía Alberto Ocejo a los 64 que detuvo el arquero Unsain.

A destacar, finalmente, la actuación del arquero de La Comarca, Carlos Acevedo, que con más de seis atajadas evitó una goleada de escándalo a su equipo.

Con este resultado, Rayos llegó a 16 puntos en el Apertura 2025 que no le alcanza aún para meterse al play-in. Por su parte, Santos se quedó con 17 puntos que está en el filo de un posible play-in.