    Kevin Mier

    René Higuita sobre la lesión de Mier: "Son cosas que suceden"

    El histórico portero colombiano recordó la lesión que sufrió en su carrera.

    Por:
    TUDN.
    Video Así reacciono René Higuita a la terrible lesión de Kevin Mier

    René Higuita, ex portero de la selección Colombia, habló sobre la lesión de Kevin Mier donde señaló que son cosas del futbol, pero recalcó que algo no se está haciendo bien.

    En entrevista con David Faitelson, el exfutbolista también recordó la lesión que sufrió en su carrera

    PUBLICIDAD

    “Tuve la oportunidad de hablar con Kevin muy tranquilo y son cosas que pueden suceder en el futbol, es un mensaje para todos hasta para el árbitro que con una tarjeta amarilla en una jugada peligrosa, entonces algo no se está haciendo bien

    Como arqueros líberos estamos expuestos a cometer errores porque el arquero prácticamente es el que menos se tiene equivocar y ya está la lesión. Yo también sufrí en algún momento una lesión de tibia”, afirmó Higuita.

    Kevin Mier sufrió una fractura de tibia luego de una barrida de Adalberto Carrasquilla que solo recibió la tarjeta amarilla durante el encuentro entre Cruz Azul y Pumas en la cancha del estadio Cuauhtémoc que provocará que el colombiano este fuera por algunos meses.

    Video ¡Se confirma fractura de Kevin Mier y Carrasquilla puede ser inhabilitado!

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Esteban Solari sería el nuevo director técnico del los Tuzos del Pachuca

    Esteban Solari sería el nuevo director técnico del los Tuzos del Pachuca

    1 min
    Sergio Ramos será invitado de lujo de los Latin Grammy

    Sergio Ramos será invitado de lujo de los Latin Grammy

    1 min
    José Juan Macías sufre triple ruptura de ligamentos y causa baja con Pumas

    José Juan Macías sufre triple ruptura de ligamentos y causa baja con Pumas

    1 min
    América jugará en Estadio Azulcrema para serie de Cuartos de Final ante Monterrey

    América jugará en Estadio Azulcrema para serie de Cuartos de Final ante Monterrey

    1 min
    Fecha y horarios de partidos de Play-in del Apertura 2025 de Liga MX

    Fecha y horarios de partidos de Play-in del Apertura 2025 de Liga MX

    Relacionados:
    Kevin MierRené HiguitaCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX