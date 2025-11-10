René Higuita, ex portero de la selección Colombia, habló sobre la lesión de Kevin Mier donde señaló que son cosas del futbol, pero recalcó que algo no se está haciendo bien.

En entrevista con David Faitelson, el exfutbolista también recordó la lesión que sufrió en su carrera

“Tuve la oportunidad de hablar con Kevin muy tranquilo y son cosas que pueden suceder en el futbol, es un mensaje para todos hasta para el árbitro que con una tarjeta amarilla en una jugada peligrosa, entonces algo no se está haciendo bien”

“ Como arqueros líberos estamos expuestos a cometer errores porque el arquero prácticamente es el que menos se tiene equivocar y ya está la lesión. Yo también sufrí en algún momento una lesión de tibia”, afirmó Higuita.

Kevin Mier sufrió una fractura de tibia luego de una barrida de Adalberto Carrasquilla que solo recibió la tarjeta amarilla durante el encuentro entre Cruz Azul y Pumas en la cancha del estadio Cuauhtémoc que provocará que el colombiano este fuera por algunos meses.