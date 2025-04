Ramón Ramírez señala a entrenadores y directivos que usan a Chivas de trampolín

"Me parece que no han encontrado al grupo de personas que se identifiquen con lo que significa Guadalajara, parece que muchos directivos que vienen o entrenadores, dirección deportiva, etiquétalos con el nombre que quieras, que están usando al Guadalajara como trampolín únicamente, para darse a conocer, para después irse a otro lado, ellos no vienen y plasman una idea de lo que quieren ver.