“Yo les podría decir al los aficionados que tuvieran calma, que tuvieran paciencia. En su momento el caso que me llega a la mente ahorita por ejemplo es el del nuevo 10 del América, Zendejas. No venía con tanto currículum se podría decir…y hoy en día es un jugadorazo que tenemos . Es un indiscutible en el 11 titular. Entonces yo les pediría paciencia”, dijo Ralph.

Orquín también se refirió al hecho de poder salir a préstamo y volver al conjunto americanista, algo que no sucede muy a menudo, y reveló qué fue lo que hizo que no perdiera la fe en poder volver a las Águilas.

"Fue una motivación extra que yo tenía. Desde que llegué a este club a los 9 años me propuse jugar con esta playera y ahora que me tocó salir hace un año y medio seguía el sueño, ahí seguía la meta y puesta. Y esa fue la motivación que tuve, me motivó todavía más para seguir trabajando, seguirme esforzando y cumplir con lo que tenía que hacer para que me trajeran de vuelta", concluyó.