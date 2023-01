Rafael Carioca quiere renovar con Tigres y mantenerse hasta el retiro

"No sé, yo soy brasileño, no es un tema que tengo en mi cabeza, no sé quienes son los candidatos. Vi en las noticias que podría ser Miguel, Tuca, Amada. No tengo mucho que hablar sobre eso. A Miguel le deseo suerte, que Dios lo bendiga; creo que la gente de la Selección Mexicana son muy capaces de elegir entrenador y que sea lo mejor para los muchachos".