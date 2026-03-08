Liga MX Gignac hizo ganar mucho dinero a fan de Tigres con su gol en el Clásico Regio El aficionado de Tigres apostó que el francés le anotaba a Monterrey en la Jornada 10 del Clausura 2026.

El gol de André-Pierre Gignac ante Monterrey para ganar el Clásico Regio de último minuto hizo ganar mucho dinero a un aficionado de Tigres.

El fan apostó que Gignac jugaría el partido de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 y no solo eso, también apostó que le anotaría a Rayados en el Estadio Universitario.

En un video que publicó ABC Deportes MX, el aficionado explica que apostó 25 mil pesos (mil 400 dólares) y obtuvo una ganancia de 150 mil pesos, unos 8 mil 300 dólares.

El aficionado expresó su felicidad al presenciar, desde las gradas del Volcán, el gol número 15 de Gignac en el Clásico Regio y su tanto 190 en Liga MX a casi 16 años de su llegada.

El gol de Gignac también provocó un emotivo festejo con su técnico Guido Pizarro, quien ingresó a la cancha para abrazar al francés en el que pudiera ser su último Clásico Regio.

Gignac tiene contrato con Tigres hasta el final del Torneo Clausura 2026 y se desconoce si renovará con el club o pondrá fin a su carrera profesional.

Incluso, se ha especulado que seguirá ligado al futbol, a Tigres y a la Liga MX al ocupar algún puesto de pantalón largo en el equipo felino.