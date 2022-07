'Piojo' Herrera desmiente pelea con Rafa Carioca: "Es un chisme, no hay nada"

“No quiere decir que Rafa esté descartado, puede aparecer en cualquier momento, volver jugar, tiene calidad, sigue manteniéndose bien en los entrenamientos, que no inventen que hay problemas, no hay nada, s on decisiones tácticas que yo decido y creo que estoy buscando otra cosa, tengo buena relación con Rafa, con algunos jugadores puedes tener mayor diálogo que otros, pero no quiere decir estés peleado con nadie”, explicó el DT felino en rueda de prensa.