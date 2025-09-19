Pumas vs. Tigres se juega este sábado como parte de la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 y en conferencia de prensa Guido Pizarro reveló los dos nombres de los jugadores que no harán el viaje a la CDMX para el partido de este sábado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Es el juego previo a la Jornada Doble del futbol mexicano y en la que los felinos recibirán en el Volcán al Atlas el miércoles, su cuarto partido en dos semanas luego de que el miércoles pasado cumpliera el pendiente de la Fecha 1 ante Chivas en Guadalajara.

El estratega del conjunto regio mencionó que ni André-Pierre Gignac ni Javier Aquino realizarán el viaje, el primero para recuperarse de un golpe en la rodilla y el segundo para tener descanso ante la carga de trabajo, pues ha sido titular en casa uno de los ocho juegos anteriores.

“André ya casi está muy bien, ha tenido un golpe en el peroné, que se inflamó un poco. La idea es que se quede acá para que pueda estar al cien el miércoles. Es un jugador muy importante para nosotros, que si está al cien nos va a ayudar muchísimo.

“Él (Javier Aquino) es un jugador que nos aporta muchísimo, adentro y afuera de la cancha, en el vestidor. Y también la idea es que se quede descansando para que pueda estar al cien el miércoles, que para nosotros acá de local va a ser muy importante”, reveló Guido Pizarro rumbo al Pumas vs. Tigres.