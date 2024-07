Puebla acaba con su crisis de resultados

Por su parte, Santos Laguna no gana desde el 9 de marzo cuando goleó 3-0 a Cruz Azul. Con la derrota de este viernes, llegó a siete encuentros sin conocer el triunfo.

El Puebla vs. Santos inauguró el Torneo Apertura 2024 que continuará este viernes con los duelos Querétaro vs. Xolos y FC Juárez vs. Atlas.