    América

    Rodrigo Dourado habla del Clásico de Chivas vs. América de la Liga MX

    El mediocampista de las Águilas no se intimida y advierte que en un Clásico la posición en la tabla no es importante.

    Por:Erick Morales Baca
    De cara a una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América, Rodrigo Dourado aclara que sabe lo que significa la rivalidad, pero adelanta que los jugadores más importante estarán en la cancha.

    "Sabemos que Chivas arrancó muy bien el torneo, pero nosotros también estamos agarrando la confianza que necesitamos, estamos regresando los jugadores importantes, entonces estamos preparados para este partido".

    El mediocampista brasileño afirmó que el cansancio no será un pretexto para que las Águilas se lleven la victoria ante el Rebaño Sagrado.

    " Nuestro equipo, los jugadores, cuerpo técnico ya saben lo que significa América y estamos creciendo en la parte de la cancha y descansar porque venimos de muchos partidos seguidos, pero estamos preparados para este partido".

    A pregunta sobre el buen inicio de las Chivas, Dourado advirtió que la posición en la tabla no juega en un Clásico y que los azulcremas están listos para llevarse los tres puntos del Akron.

    "Chivas tiene buen equipo, arrancaron muy bien el torneo, pero el Clásico es diferente y somos América y vamos por la victoria".

    Finalmente, al hablar del goleador del cuadro rojiblanco, Armando González, Dourado fue enfático que el América también tiene jugadores de peligro.

    "No solo a la Hormiga, pero nuestros jugadores también son muy buenos y de nuestro lado también deben tener mucho cuidado con nuestro jugadores, va a ser un Clásico".

