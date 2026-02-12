    América

    Chivas vs. América: Henry Martín reafirma su compromiso con el americanismo

    El delantero de las Águilas habló en zona mixta acerca de su entrega a los colores americanistas a dos días del Clásico Nacional.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Chivas vs. América se juega este fin de semana como parte de la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026 en el Estadio Akron y frente al furor que se genera entorno al encuentro, el más importante del fin de semana en México, Henry Martín lanzó un mensaje hacia la afición americanista.

    El delantero mexicano habló sobre su compromiso con la institución y de la entrega que se verá en la cancha de la Perla Tapatía para hacer frente al actual líder del torneo mexicano y que marcha con paso perfecto de cara a un partido en el que buscará sacudirse la hegemonía americanista en territorio tapatío.

    No puedes tener favoritos en un clásico hemos demostrado que nos hemos parado en la cancha y no nos pesa. Nos hemos parado en esa cancha y hemos respondido, hemos dado las alegrías que queremos y todos merecemos y el sábado una vez más vamos a luchar por eso.

    “El equipo está sólido, viene construyéndose más, hay muchos jugadores que están llegando, se están formando y adaptando. Cuando el plantel esté completo físicamente y en conjunto vamos a tener n equipo demasiado sólido y vamos a dar el paso en firme que todos queremos”, indicó el delantero del América.

    HENRY MARTÍN REAFIRMA SU ENTREGA Y COMPROMISO CON EL AMERICANISMO

    El goleador y referente a la ofensiva de las Águilas habló sobre su entrega por los colores y compromiso con la afición del club, pues aseguró que tras su retiro será un aficionado más del América cuando en su niñez ni siquiera sentía simpatía por el conjunto de Coapa.

    Yo Henry, me debo a la afición, al americanismo a esta institución, porque sin ellos no soy nada. Yo me construí… llegué aquí sin ser nadie y hoy por hoy soy capitán del equipo, tengo un tricampeonato encima, tengo un campeonato de goleo.

    “Eso no es posible si, cuando las fallaba todas no me exigían, si cuando me iba mal no me exigían, porque sino me hubiera conformado, no fue así, me esforcé, trabajé por mí y para dar esas alegrías por mí y por ende a la afición.

    “Cuando era pequeño no era americanista, me hice americanista llegando aquí, llevo al América tatuado en el corazón, gracias al americanismo soy alguien, me formé aquí y cuando me retire seré un americanista más”, reafirmó Henry Martín hacia el Chivas vs América de la Liga MX Clausura 2026.

