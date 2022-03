Cruz Azul, Chivas, Puebla y Santos se pronuncian en contra de la violencia en Querétaro

Juan Reynoso, después del Cruz Azul vs Puebla, señaló que "uno ve en Redes un reporte de que el futbol es de vida o muerte y el futbol es sólo ganar, perder o empatar. Hoy regresamos a la época de la barbarie, pero no sólo de la gente que se llevó por el odio o por la maldad, sino que hoy tenemos que firmar algo y ponerlo en redes. Hoy tuvimos una pandemia y una guerra mundial y estamos pensando en hacerle daño al prójimo y no en sumar para que podamos ser una cultura civilizada. Está demás darle las condolencias a las familias porque no hay situación que puede curar el dolor y la impotencia que pueda tener las familias. Ojalá que esto nos marque pero nos marque a todos porque todos", agregó.