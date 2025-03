En Línea de 4 de TUDN, De la Rosa se refirió a lo que dijo Henry Martín sobre que "el tiempo me dio la razón" en alusión a la decisión que tomó de no fichar por el Guadalajara , esto en la previa de los tres Clásicos de México que ambos equipos disputarán tanto en la Concacaf Champions Cup como en la Liga MX .

"Solamente quiero aclarar, porque tengo la historia completa, en ese entonces Henry no representaba lo que hoy representa para América, ni Henry sentía lo que hoy siente por América, no fue a Chivas por dinero, no le iban a pagar lo mismo, solo por eso tomó la decisión, el amor vino después, el buen momento vino después, no llegó a Chivas porque no le llegaron el sueldo, es la verdad y hay que contarla con sus letras".