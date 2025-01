"Hasta nosotros le decíamos 'Chícharo, ¿dónde jugaste?' se reía. Inventan cada cosa y nosotros nos cagábamos de risa, él decía que no veía nada de eso, no creía en la prensa, como él decía, es un ser de luz, es en verdad un ser de luz el wey, donde fuera caminando ilumina todo el pedo", dijo el 'Pollo'.

"No era de que decía que 'como jugué aquí, no tengo qué correr', no, él era el primero que corría y el primero que te decía las cosas, lo que no le gusta, te lo dice de frente", agregó.