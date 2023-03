'Pocho' Guzmán recuerda su caso de doping previo al Chivas vs. América: "Me pegó fuerte"

“Ese es mi consejo, que se cuiden cuando son atletas las 24 horas del día, eso me sirvió para ser la persona que soy, para sobreponerme a todo lo que me ha pasado como ser humano y futbolísticamente. SI estoy en mi mejor momento el día de hoy previo a un Clásico es por esto que me pasó. Yo aprendí, yo fui fuerte y salí adelante”, externó Víctor Guzmán previo al Chivas vs. América.