Pochettino da preocupante noticia sobre Zendejas previo al juego ante Ecuador

Alejandro Zendejas, uno de las figuras del América, no tendrá participación en el primer compromiso amistoso de Estados Unidos durante la fecha FIFA de octubre, frente a Ecuador, pese a haber sido convocado nuevamente por el seleccionador Mauricio Pochettino.

El técnico argentino confirmó en conferencia de prensa que el jugador de las Águilas no estará disponible para este encuentro debido a algunas molestias, aunque evitó detallar la naturaleza del problema físico. Pochettino también reconoció que existen otras dudas dentro del plantel.

“Necesito comunicar algunos problemas que hemos tenido con algunos futbolistas como Christian Pulisic que no entrenó hoy y también con Antonee Robinson, con quienes veremos mañana si ellos están disponibles o no. Alex Zendejas también ha tenido problemas y no creemos que Alex pueda ser parte del juego mañana, son algunos de los temas que tenemos y no me quejo de ello”, explicó el estratega.

De cara a la conformación de la lista definitiva para el Mundial de 2026, Pochettino enfatizó que la competencia interna continúa abierta y ningún jugador tiene asegurado su lugar en el torneo.