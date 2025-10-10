    Estados Unidos

    Pochettino da preocupante noticia sobre Zendejas previo al juego ante Ecuador

    El actual seleccionador de Estados Unidos dejó una noticia que tiene en vilo a los seguidores del América.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Lo que debe hacer Zendejas para poder llegar al Mundial 2026

    Alejandro Zendejas, uno de las figuras del América, no tendrá participación en el primer compromiso amistoso de Estados Unidos durante la fecha FIFA de octubre, frente a Ecuador, pese a haber sido convocado nuevamente por el seleccionador Mauricio Pochettino.

    El técnico argentino confirmó en conferencia de prensa que el jugador de las Águilas no estará disponible para este encuentro debido a algunas molestias, aunque evitó detallar la naturaleza del problema físico. Pochettino también reconoció que existen otras dudas dentro del plantel.

    PUBLICIDAD

    “Necesito comunicar algunos problemas que hemos tenido con algunos futbolistas como Christian Pulisic que no entrenó hoy y también con Antonee Robinson, con quienes veremos mañana si ellos están disponibles o no. Alex Zendejas también ha tenido problemas y no creemos que Alex pueda ser parte del juego mañana, son algunos de los temas que tenemos y no me quejo de ello”, explicó el estratega.

    De cara a la conformación de la lista definitiva para el Mundial de 2026, Pochettino enfatizó que la competencia interna continúa abierta y ningún jugador tiene asegurado su lugar en el torneo.

    Este roster no es el roster (plantel) final y necesitamos seguirlos viendo. Todo está abierto para todos, necesitan desempeñarse para seguirlos viendo... hoy ninguno es seguro que esté en el roster del Mundial, pero todos deben sentir que deben luchar para estar en esa lista”, subrayó.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    América busca una marca histórica en el Clásico Nacional ante Chivas

    América busca una marca histórica en el Clásico Nacional ante Chivas

    1:53
    América va por una marca histórica ante su acérrimo rival

    América va por una marca histórica ante su acérrimo rival

    1 min
    'Chucky' Lozano se sincera y sorprende al dcir si jugaría en América o Chivas

    'Chucky' Lozano se sincera y sorprende al dcir si jugaría en América o Chivas

    1 min
    En Colombia quieren a James Rodríguez fuera del León y verlo en un equipo grande

    En Colombia quieren a James Rodríguez fuera del León y verlo en un equipo grande

    1 min
    Con hasta ocho bajas importantes enfrentará Chivas el duelo ante las Águilas

    Con hasta ocho bajas importantes enfrentará Chivas el duelo ante las Águilas

    Relacionados:
    Estados UnidosEcuadorÁlex ZendejasMauricio PochettinoPartidos Amistosos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD