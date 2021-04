‘Piojo’ Herrera no ve “algo diferente” en Cruz Azul rumbo a Liguilla

Miguel ‘Piojo’ Herrera , extécnico del América y uno de los candidatos a sustituir al ‘Tuca’ Ferretti en Tigres , estuvo en exclusiva para Línea de 4 donde habló del superlíder del Guard1anes 2021: Cruz Azul , a quien no le ve nada diferente en relación al torneo pasado donde era dirigido por Robert Dante Siboldi o al equipo de Pedro Caixinha que venció en la Final del Apertura 2018.

“La verdad no (ve algo diferente en Cruz Azul), veo un buen equipo, ya desde el torneo pasado estaba muy fuerte, llegó Juan (Reynoso) que lo ha trabajado bien, pero lo que pasa es que en Cruz Azul aunque llegue líder, a 51 puntos, pero no logre el título va a ser más de lo mismo, no veo algo diferente, veo a un equipo muy similar al equipo de Caixinha, tiene un gran plantel, hace grandes cosas, pero tiene ese estigma de tener que ganar el título”, comentó en charla exclusiva para Línea de 4 de TUDN.