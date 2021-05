"Muchas gracias muy contentos es para nuestro bebé, para ella porque nos dio la fuerza para estar acá, para ella, para toda la afición y para toda mi familia. No fue nada fácil, desde que pasó todos los días pienso en eso, a ella le ha dolido más, pero nos ha tranquilizado un poco poder salir campeones y nuestra princesa nos ayudó".

'CATA' DOMÍNGUEZ PONE FIN A 15 AÑOS

"Muy feliz, 15 años de perseguir mi sueño, mi familia fue importante en esto, gracias a Dios se me dio. Nos tocó levantar la copa, tanto como él (Corona) como nuestros compañeros hemos pasado malos momentos, este torneo él y yo, lo sabían, hay que decirlo, hubo gente que me tiró mierda, no juzgo a la gente, salí adelante, gracias a Dios ahí está el resultado".