Paunovic sobre Víctor Guzmán: "Estoy esperando que esté bien y sea titular"

"Hemos detectado también que sería justo para él y para el equipo que cuando estemos bien, igual que (Daniel) Ríos, he considerado sinceramente la gente que está participando es porque están en un buen estado físico y no solamente por lo que pueden dar en el campo, yo me preocupo por las lesiones y si hoy hemos pedido a (Alexis) Vega por más tiempo es una mala noticia, no es fácil estar sentado ahí, ese es nuestro trabajo, estoy esperando que Víctor (Guzmán) esté bien para que no entre del banquillo sino que esté 90 minutos en el campo, eso llegará, pronto", comentó.