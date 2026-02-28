    Liga MX

    Paulinho recibe visita especial durante el juego entre Toluca y Chivas de la Liga MX

    El delantero escarlata fue vital para que los Diablos Rojos vencieran a Guadalajara, participó en los dos goles.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Toluca derrotó a Chivas en partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, enfrentamiento que se llevó a cabo en el Nemesio Diez.

    Durante el encuentro, el delantero de los Diablos Rojos, Paulinho participó en los dos goles con los que derrotaron al conjunto de Guadalajara y le quitaron el liderato del torneo.

    Además, Paulinho recibió una visita especial, en el Nemesio Diez estuvo presente el embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho, quien tenía la oportunidad de conocer al jugador en persona.

    Esto incrementaría la posibilidad de que el artillero portugués esté en la mira del técnico de la Selección de Portugal, Roberto Martínez pueda llamarlo para el juego amistoso ante la Selección Mexicana a finales de marzo.

    Dicho encuentro servirá para que el Estadio Banorte sea reinaugurado de cara al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

    Por lo que nos compartió nuestro compañero Francisco Arredondo en la transmisión del juego, Paulinho aceptó que no ha tenido acercamiento con el seleccionador, pero se podría abrir la ventana para que se dé.

    Liga MXMundial 2026Portugal 2026TolucaPaulinho

