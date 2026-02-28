Mundial 2026 Mundial 2026: Una comitiva de Japón acudió al Monterrey vs. Cruz Azul Personal del cuadro nipón se puso la playera de Rayados para su partido de la Jornada 8 del Clausura 2026, pues jugarán en el Gigante de Acero el partido mil en Mundiales.

Video Japón está presente en el Rayados vs. Cruz Azul de cara al Mundial 2026

Una comitiva de la Selección de Japón se hizo presente en el Estadio de Monterrey previo al partido frente a Cruz Azul correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 como parte del reconocimiento del inmueble, donde jugarán un partido trascendental en el Mundial 2026.

La nación nipona jugará en el Gigante de Acero, o Estadio Monterrey, para la Copa del Mundo de la FIFA, el partido mil en la historia el torneo y será cuando enfrente a Túnez como parte de la actividad del Grupo F.

Será en el segundo partido de la Selección de Japón dentro de la Fase de Grupos en el que se cumpla el juego mil de los Mundiales y el único en esta ronda que jugará en territorio mexicano, pues los otros dos serán en Dallas.

La Selección de Japón, como parte de su preparación para el Mundial 2026, tendrá un par de partidos amistosos en marzo próximo dentro de la Fecha FIFA, primero contra Escocia y luego ante Inglaterra.

Los japoneses, instalados en el Grupo F, comenzarán la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA ante Países Bajos, luego ante Túnez y después contra el ganador de uno de los Repechajes de la UEFA, o Playoffs UEFA, que saldrá de entre Albania, Polonia, Suecia y Ucrania.