"No, Cardozo no se compara, él es una leyenda no solo del Toluca, pero uno de los grandes del Toluca, estoy lejísimos, imposible comparar a un jugador que ganó mucho no solo individualmente, pero ganó mucho colectivamente y para estar cerca, tenemos que ganar muchos torneos, pero sí, espero ganar porque la gente lo merece, pero compararme con Cardozo no, ni a mi ni a nadie".