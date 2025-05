"Si me lo preguntas como jugador te digo que uno quiere ganar el torneo que juegue, qué más motivación sabiendo que tienes un torneo que puedes asistir de talla internacional como el Mundial, te vas a enfrentar a los mejores del mundo, equipos que vienen de ser campeones en diferentes ligas.

PAUL AGUILAR: AMÉRICA TIENE QUE SER CAMPEÓN A TODA COSTA

Para el exlateral derecho del América, no importa qué tan buen torneo haga el equipo si no culmina su actuación alzando el título en cualquier torneo en el que compita.

"Es la diferencia, en América no se da por hecho un buen torneo si no eres campeón, por más que califiques en primer lugar, rompas récords, se tiene que ser campeón sí o sí, si no es un fracaso, pase lo que pase, por más que hayas hecho un torneo de 40 puntos, tienes que ser campeón, eso es lo que diferencia al América de los demás clubes".