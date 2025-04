"Berterame habla con su papá, le dice, ‘papá, estoy muy preocupado porque me están diciendo que me van a matar, estoy muy preocupado’”. El papá le dice, vente a Buenos Aires, no tienes nada que hacer ahí, no hay razón, vas a poner en riesgo a los niños, a tu señora, para qué, vente, por favor", detalla la fuente.