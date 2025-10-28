    Tigres

    Ozziel Herrera está en la mira de un equipo del futbol europeo

    De igual forma el mexicano despertó interés de varios equipos de la MLS.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Un futbolista mexicano está muy cerca de dar el gran salto al viejo continente!

    Previo al Clásico Regio s e dio a conocer que un futbolista de los Tigres podría dejar el equipo para probar suerte en el futbol europeo.

    De acuerdo con información de Erick López, reportero de TUDN, Ozziel Hernández es seguido de cerca por un equipo del futbol portugués.

    A su llegada a los Tigres en el 2023, el atacante mexicano señaló que el equipo regiomontano era una gran vitrina para dar ese salto al futbol del viejo continente, algo con lo que sueña.

    De igual forma, se pudo conocer que Herrera también despertó el interés de dos equipos de la MLS tras sus buenas actuaciones con el cuadro de los Tigres.

    Tras ser bicampeón con Atlas, Ozziel Herrera fichó con los de la UANL para el Apertura 2023 y desde su llegada suma 20 goles, donde cuatro han sido en este Apertura 2025 de la Liga MX donde los Tigres marchan en la segunda posición de torneo.

    Video ¡Le dan la vuelta al Diablo! Ozziel Herra firma el segundo de Tigres

