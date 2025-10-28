Óliver Torres no podrá verse las caras en el Clásico Regio con su ex compañero, Ángel Correa, tras ser expulsado en la jornada anterior, pero le describió al argentino lo que significa el duelo entre Monterrey y Tigres.

En entrevista con TUDN, el jugador de Rayados destacó el ambiente que se vive alrededor del partido que paraliza la Sultana del Norte.

“ Son partidos muy especiales, aquí la gente es muy emocional, realmente dos hinchadas que tienen pasión real por su equipo y el ambiente que se va a vivir, estoy seguro de que va a ser otro momento único”

"Siempre lo digo, que soy privilegiado, lo primero por ser jugador, y lo segundo también por poder vivir noches como esa, una cosa es ser jugador y otra cosa es poder vivir esas noches, y yo que he tenido suerte de estar en otros equipos, y que ahora estoy en Rayados, que me hace vivir noches mágicas, por lo que intento es disfrutarlas mucho, sabiendo la responsabilidad que hay, pero también darle mucho valor porque es algo único”, mencionó Torres.

Por otro lado, Óliver Torres alabó a Ángel Correa donde señaló que la figura de Tigres es un ejemplo para él.

“Desde que lo conocí, tengo debilidad. Después, cuando me he ido a otros sitios, le seguía viendo y tenía mucha debilidad porque sentía que era un jugador que aportaba muchísimo al Atlético de Madrid, nunca tuvo esa importancia de darle a él la delantera, porque para mí es un jugador de muchísimo nivel, tiene una historia personal de superación, que para mí es un ejemplo, y para mí que jugadores como Correa, aunque sea en el equipo rival, vengan aquí a la Liga MX y pueda volver a jugar contra ellos, a mí me motiva mucho”, añadió Torres.

Monterrey y Tigres se enfrentarán este sábado en el Gigante de Acero en un partido crucial para sus aspiraciones y los Rayados no podrán contar con Óliver Torres luego de que fuera expulsado en el juego frente a Cruz Azul de la jornada pasada.