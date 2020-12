Oribe Peralta se sinceró para TUDN en entrevista exclusiva por parte de Oswaldo Sánchez, donde habló de su participación contra América en la Liguilla y los regaños por indisciplinas a sus compañeros.

En una charla amena con el analista, Oribe Peralta señaló, al ser cuestionado por su gran desgaste físico durante el encuentro, que él no se podía quedar atrás al ver a sus compañeros dando lo máximo.

"Yo estaba ahogadísimo en el partido, tenía mucho tiempo sin jugar y más en el DF por la altura, pero volteaba al lado y veía al Cone (Brizuela) corriendo y decía ‘no lo ´puedo dejar solo’, no podía dejar que hiciera el esfuerzo solo, trataba de meterle siempre. No puedo ser yo el dejar de hacer un esfuerzo porque los demás no lo están haciendo".

Oribe Peralta comentó por primera vez cuáles fueron las sensaciones de pasar del América a las Chivas como sucedió ya hace más de un año y todo lo que sucedió a su alrededor tras esa toma de decisión.

"Tenía miedo de cómo iba a reaccionar la gente, por lo que iban a decir… pero estando en casa, con las personas que han estado ahí a lo largo de toda mi carrera me dijeron 'nosotros vamos contigo a donde quieras, sé valiente, arriésgate' y al final yo también dije 'si yo no tomo este reto, si no voy y me la paso diciéndole a mis hijos que sean valientes, que se esfuercen y yo no lo tomo, les estoy dando un mensaje equivocado'".

Cargando Video... El 'regaño' de Oribe Peralta a Antuna, Vega y 'Chofis' López

LOS REGAÑOS DE ORIBE PERALTA POR INDISCIPLINAS

Acerca de las indisciplinas que ha tenido Chivas durante los últimos meses con jugadores como Uriel Antuna y Alexis Vega que fueron apartados por un juego, así como lo de Javier Eduardo 'Chofis' López, el experimentado jugador compartió lo que les dijo.

"Hablé con Uriel y con Vega después del incidente, se los puse muy simple, 'que ellos eran igual que yo', que desgraciadamente yo no tuve la educación porque decidí dedicarme a esto y que no sabíamos hacer otra cosa en este momento, que le habíamos dedicado mucho tiempo al futbol, les digo 'yo tal vez por lo que hecho puedo hacer algo, su carrera va empezando, no la desperdicien haciendo tonterías. Si tienen ganas, para todo hay tiempo, para todo hay momentos'.

"También hablé con la Chofis, le dije ‘sabes qué, wey, no hay en México un jugador con tu talento, que vea el futbol como tu ves, pero sí tu te rodeas de personas que no son buenas y no te esfuerzas, por ti, pues desgraciadamente te va a pasar lo que pasó'. Entiendo que cada uno tomas sus decisiones y no me puedo meter más allá si no me lo permiten, no puedo decirle que no hagan algo".