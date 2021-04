"La salida mía ya depende del club, del Puebla, si me quiere vender o no, está estipulada una cifra y obviamente es parte del agradecimiento que tengo por el equipo porque me trajo en el 2018 siendo nadie, mi nombre no sonaba para nada y hoy en día me he consolidado en el equipo, es muy importante para mí, para lo que yo buscaba como jugador, nunca pasó por mi cabeza irme gratis, es agradeciéndole al club lo que hizo por mi, toda esa confianza que depositó en mí y lo que hizo por mi familia, así que el que me quiera llevar tendrá que hacer lo suyo", apuntó.