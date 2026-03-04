Liga MX Óliver Torres llora tras nueva lesión con Monterrey previo al Clásico Regio El español sintió una molestia muscular y abandonó el duelo ante Querétaro en el arranque del juego.

Video ¡Se encienden las alarmas! Óliver Torres sale por lesión a días del Clásico Regio

Óliver Torres sufrió una nueva lesión muscular en el partido de Monterrey vs. Querétaro de la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX este miércoles 4 de marzo.

El español sintió una molestia apenas pasados los primeros 10 minutos del encuentro y de inmediato pidió el cambio a la banca.

Con la mirada incredulidad de Nicolás Sánchez, nuevo técnico de Rayados, pidió a Sergio Canales calentar de manera inmediata para que ingresara al campo.

¿CÓMO FUE LA LESIÓN DE ÓLIVER TORRES?



No hay una imagen clara de cómo fue que se lesionó Óliver Torres, pero momentos antes de pedir su cambio, tuvo un sprint para intentar ayudar al equipo a recuperar un balón.

Tras hacer el gesto de 'cambio', el español se tiró al suelo para que las asistencias médicas entraran y a pesar de que salió por su propio pie, no ocultó la frustración de una nueva lesión.

A Óliver se le vio con lágrimas en los ojos en el banquillo de suplentes tras unos minutos ya fuera del terreno de juego. Su lesión se dio al minuto 11 y hasta al 16' entró Canales en su lugar.