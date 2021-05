Larcamón sueña: "La mística y el trabajo nos trajeron acá"

"¿Hace 11 años qué hacía? Tenía 25 años, no recuerdo, pero no me imaginaba que iba a estar sentado acá, así que muy agradecido con todo.

"No, es normal, sobre todo una liga que muchas veces el circuito de técnicos es bastante cerrado, la llegada de un técnico nuevo cambia el paradigma de un prototipo de entrenador, pero en ninguno me han hecho sentir tanto lo de la edad.

"Es lógico que haya dudas porque no me conocían, porque mi trayectoria había sido, a pesar de mi edad, ligas internacionales de élite, había una respuesta lógica ante el desconocimiento de mis capacidades y es valorable para agradecer porque me han tratado con mucho respeto desde que llegué al país y agradezco el respeto que me han mostrado en este camino".