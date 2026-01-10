Cruz Azul Nicolás Larcamón pide paciencia a los hinchas de Cruz Azul El técnico de La Máquina acepta su responsabilidad en la falta de confianza que la afición tiene respecto a los resultados.

Luego de la derrota del Cruz Azul 2-1 ante León en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026, Nicolás Larcamón, técnico de La Máquina, pidió paciencia ante el descontento de la afición.

" Yo entiendo y empatizo mucho con el hincha, el hecho de estar inquietos, incómodos y exigiendo, evidentemente en Cruz Azul y la grandeza siempre ambiciona logros".

A pesar de la derrota y el reclamo de la grada, el estratega cementero se mostró seguro de que pronto llegarán los resultados debido a la forma en que sus jugadores se encuentran trabajando para alcanzar su mejor versión.

" Yo sé que es un momento difícil para pedírselo al hincha, pero les aseguro que la respuesta y los logros los vamos a conseguir, estoy convencido de eso, sobre todas las cosas por la fortaleza que veo en lo que somos capaces de hacer en lo inmediato".

Finalmente, Nicolás Larcamón aceptó que lo sucedido durante el semestre pasado no le ayuda en cuanto a la confianza de la afición celeste, pero se dijo seguro de encontrar la fórmula que los lleve al título.