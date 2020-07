“Espero obviamente hacerlo a lo grande, con un gol o un gran partido. Creo que me he preparado para eso y nada es casualidad en esta vida, el trabajo premia a los que le ponen esfuerzo. A todo este proceso le he metido muchas ganas, mucha determinación y paciencia. Ojalá que en ese momento pueda hacer un gol o dar un gran partido para mi tranquilidad y obviamente para que pueda seguir cosechando triunfos”.

“Obviamente yo estoy consciente de que no me puedo acelerar, eso lo tengo claro. Me ha ayudado este parón a no acelerarme, a estar tranquilo, sé que tengo mucha carrera por delante y no me voy a acelerar por un mes que pueda jugar antes o por dos semanas.