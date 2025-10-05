Video Nahuel Guzmán se va contra el árbitro tras marcar penal a favor de Cruz Azul

El portero Nahuel Guzmán aparentemente cuestionó la decisión del árbitro central Ismael Rosario López Peñuelas de marcar penal en los últimos instantes del partido de la Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025, Tigres vs. Cruz Azul, este sábado en el Volcán.

Una falta en el área de Joaquim Pereira sobre Ignacio Rivero, a quien le cometió una “patada imprudente”, de acuerdo al árbitro central, permitió a Ángel Sepúlveda anotar al minuto 90+8’ para el 1-1 que rescató un punto para los de La Máquina en su visita a Monterrey.

Con ello, evitó que los celestes se rezagaran por un margen más amplio del líder Toluca, con 28 puntos; y del sublíder América, con 27 unidades; cuando los dirigidos por Nicolás Larcamón llegaron a 25.

Nahuel Guzmán no logró sumar su partido 201 sin permitir gol en juegos oficiales y por lo que recibió un homenaje previo al Tigres vs, Cruz Azul de este sábado en la Fecha 12; los reclamos al árbitro fueron evidentes, pero el Patón los llevó más lejos.

El veterano guardameta argentino publicó en su cuenta personal de X un mensaje en el que se entiende un reclamo a la decisión del árbitro y los criterios que utilizan para decretar qué es y qué o falta y lo que los lleva a la revisión al VAR.