Video De sangre AZUL: Nacho Rivero revela el momento más importante de su carrera

Nacho Rivero conmovió a toda la afición de Cruz Azul al revelar el momento más importante de su carrera desde que debutara hace 13 años.

En entrevista con el futbolista José Joaquín 'Shaggy' Martínez y también exjugador de La Máquina, Rivero, uno de los referentes y capitanes celestes más queridos, se guardó nada cuando fue cuestionado sobre el momento más destacado de su carrera.

"Futbolístico, lo que fue ‘La Novena’, tal cual. Ese semestre para mí es como que yo me doy la vuelta y miro, ‘soy campeón’", contestó Rivero sin pensarlo dos veces.

"Salir campeón en el (Estadio) Azteca, de verlo cuando era chico, verlo en la tele, tengo recuerdos de ese Cruz Azul del 2000-2001 cuando jugó contra Boca (Juniors) y hoy estoy jugando acá, me tocó salir campeón y ese momento de estar ahí, de que te den la medalla, pasar, voltear y ver que Chuy (Corona) y Cata (Domínguez) están levantando la Copa.

"Es el momento más lindo de mi carrera sumándole, humildemente, al día en que debutas, porque ese día es un momento clave en tu vida. Si me dejas poner dos, histórico lo de ‘La Novena’, y el día que inicié un 23 de marzo de 2012, ese día.

Nacho Rivero, al igual que 'Shaggy' Martínez, fueron algunos de los héroes que lograron conseguir el ansiado campeonato de Cruz Azul en la Liga MX en el 2021 durante la época pospandemia.