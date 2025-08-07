Video Las palabras de Nicolás Larcamón, tras la eliminación de Cruz Azul en Leagues Cup

Tras su último partido de la Leagues Cup, en el que se llevaron la victoria en penales tras una remontada ante Colorado, el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, dejó en claro que a pesar de saberse eliminados saltaron a la cancha a buscar la victoria.

"El partido era complejo por no haber mucho en juego, si bien nosotros teníamos una responsabilidad muy grande de cara al partido por todo lo que había sido esta semana y saltamos determinados a hacer un gran partido".

Respecto al inicio titubeante al que se enfrentaron, con un error de Kevin Mier que les costó un gol, el estratega aceptó que eso complicó las cosas y aunque lograron la remontada, no terminaron conformes.

"Es cierto que esos accidentes que tuvimos, esos errores en los primeros 20 minutos nos pusieron el partido cuesta arriba y terminaron haciéndonos un partido mucho más enredado del que veníamos a buscar, pero al mismo tiempo volvimos a resolverlo, no me conforma en absoluto y tampoco al grupo".

Sobre lo rescatable de su participación en la Leagues Cup , Larcamón consideró que se llevan algo positivo, principalmente en lo mental.