    Cruz Azul

    Nacho Rivero lanza mensaje tras su reencuentro con Cruz Azul en Liga MX

    El otrora capitán de La Máquina habló para TUDN tras el empate entre Xolos y La Máquina.

    Por:Juan Regis
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    Video Nacho Rivero reacciona al reencuentro con Cruz Azul y manda mensaje

    Nacho Rivero dio de qué hablar tras el empate entre Cruz Azul y Tijuana de Jornada 15 que significó el reencuentro con su exequipo de donde salió de manera inesperada y polémica para un sector de la afición.

    En exclusiva para Adrián Esparza Oteo, de TUDN, Nacho Rivero expresó su sentir sobre la situación de la que no había comentado hasta el día de hoy después de su salida rumbo a la frontera.

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    "Una sensación increíble (reecontrarse con sus compañeros), el día que me fui lo dije, me entregué en cuerpo y alma, nada que reprocharme.

    "Mi familia y yo sabemos lo que pasó, no vamos a entrar en detalles, sé que puedo venir aquí el día de mañana y ver a los ojos a cualquiera, y eso no pasa para conmigo, yo sí lo puedo hacer", sentenció el futbolista.

    NACHO RIVERO AGRADECE A LA INSTITUCIÓN DE TIJUANA

    "Me quedo tranquilo, agradezco el cariño de la gente que hoy estoy vistiendo esta camiseta que me dio todo, si yo llegué a Cruz Azul y logré lo que logré junto con mis compañeros fue gracias a esta institución.

    "No quiero dejar de lado a Jorge Albero Hank, una persona que siempre confió en mí, el día que me llamó me dejó las cosas claras, es un tipo con valores y yo me aferro a ese tipo de personas que se aferran a mí, si me son leales yo le voy a ser leal a él, a esta institución, a mi querido Tijuana".

    A inicios de enero del año en curso, Nacho Rivero regresó a dónde todo comenzó, al cuadro de Tijuana, tras cinco años y medio como jugador de Cruz Azul donde levantó varios títulos y se ganó el cariño de los aficionados.

    Cabe recordar que la primera etapa de Nacho Rivero en Tijuana fue en enero de 2018 cuando llegó como refuerzo al club fronterizo.

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