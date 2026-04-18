Cruz Azul vs. Xolos de Tijuana | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la jornada 15 del Clausura 2026
La Máquina busca recuperar el subliderato ante un cuadro fronterizo que desea meterse a puestos de liguilla.
Cruz Azul y Xolos se enfrentan en la cancha del estadio Cuauhtémoc como parte de la jornada 15 del Clausura 2026 donde la Máquina busca recuperar el subliderato, mientras que el equipo fronterizo desea meterse a puestos de liguilla.
El conjunto C eleste llega a este compromiso luego de ser eliminados de la Concacaf Champions Cup a mitad de semana, por su parte, el cuadro de Tijuana llega en rachado tras ligar dos triunfos consecutivos.
Al momento, Cruz Azul suma 28 puntos para ubicarse en la tercera posición del Clausura 2026. Xolos es décimo de la tabla general con 18 unidades.
SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL CRUZ AZUL VS. XOLOS DE TIJUANA
LO EMPATAN LOS XOLOS
Al minuto 25, Mourad El Ghezouani mandó el balón al fondo luego de una gran jugada de Adonis Preciado.
LA MÁQUINA YA PITA Y YA VENCE A XOLOS
El 'Toro' Fernández adelantó a Cruz Azul desde el punto penal a los 16 minutos.