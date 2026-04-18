Liga MX Cruz Azul vs. Xolos de Tijuana | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la jornada 15 del Clausura 2026 La Máquina busca recuperar el subliderato ante un cuadro fronterizo que desea meterse a puestos de liguilla.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡El polémico penal en el Cruz Azul vs. Tijuana que acaba en gol del 'Toro' Fernández!

Cruz Azul y Xolos se enfrentan en la cancha del estadio Cuauhtémoc como parte de la jornada 15 del Clausura 2026 donde la Máquina busca recuperar el subliderato, mientras que el equipo fronterizo desea meterse a puestos de liguilla.

El conjunto C eleste llega a este compromiso luego de ser eliminados de la Concacaf Champions Cup a mitad de semana, por su parte, el cuadro de Tijuana llega en rachado tras ligar dos triunfos consecutivos.

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Al momento, Cruz Azul suma 28 puntos para ubicarse en la tercera posición del Clausura 2026. Xolos es décimo de la tabla general con 18 unidades.

SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL CRUZ AZUL VS. XOLOS DE TIJUANA

LO EMPATAN LOS XOLOS

Al minuto 25, Mourad El Ghezouani mandó el balón al fondo luego de una gran jugada de Adonis Preciado.

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LA MÁQUINA YA PITA Y YA VENCE A XOLOS