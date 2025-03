Ignacio Ambriz mostró su lado más honesto como invitado del programa Faitelson Sin Censura donde habló de lo complejo que es dirigir en el extranjero, sobre todo en el futbol de España.

Al ser cuestionado por el periodista deportivo sobre si el director técnico mexicano que triunfa en la Liga MX puede dirigir en España, Ambriz fue contundente.

" Yo digo que no, como mexicano. (Solo Javier Aguirre) y nadie más, Hugo en un tiempo, pero nada más.

" No hay. No nos conocen, a mí realmente cuando llego es cierto que al haber durado con Javier muchos años trabajando en Europa un poco se abre la puerta, también le hecho de lo que hice en León, ese futbol bonito, vistoso, me acuerdo que quien me contrató (en España) me dijo, ‘es que yo vi a tu León y me encantaba’".

Nacho Ambriz confesó que su periodo en la segunda división española fue complicado por el nivel competitivo y porque no conocía el entorno de dicha liga.

"Llegué al Huesca, equipo de segunda división, con ciertas limitaciones económicas, acababa de descender en un futbol muy complicado, te lo reconozco, no conocido por mí, no conocía bien el entorno, una liga muy larga de 42 jornadas, no es lo mismo en primera división, la verdad, hoy por hoy siento que la liga de segunda división de España está catalogada como entre las cuatro primeras, es una intensidad impresionante".

AMBRIZ TOMA UN RESPIRO EN SU CARRERA COMO DT

El ex-entrenador de Santos Laguna detalló que por el momento no quiere regresar a los banquillos, ya que se encuentra preparándose y tomando un descanso tras la serie de altibajos que lo alejaron de ser serio candidato para dirigir a la Selección Mexicana.

"Estoy en una etapa de tranquilidad, venía muchos años trabajando y hay momentos que la pelota tiene que parar, hay que meterle otro ritmo, tenía que tranquilizarme, pensarlo bien, hace un año o más era candidato a Selección, después me fue mal un torneo que quedé en último lugar, cuando estuve como candidato no era el mejor y cuando quedé en último lugar no era el peor.

"Hoy me tengo que tranquilizar, ver los toros desde la barrera, estoy en ese crecimiento personal, acabo de renovar mi licencia UEFA pro, estoy en un master en línea en España de dirección deportiva, cuando dices que sabes todo, no sabes nada, siempre me gusta aprender, hoy hay entrenadores jóvenes con otro tipo de mentalidad, el futbol que yo viví no es el futbol de ahora, ha cambiado".

