Liga MX Muere Lorenzo García, histórico goleador de Pumas El club universitario dio a conocer el fallecimiento de un jugador histórico en la escuadra auriazul.

Video Futbol mexicano de luto: muere histórico goleador de Pumas

Pumas dio a conocer la muerte Lorenzo García, jugador y goleador histórico del Club Universidad y quien fuera parte importante en los primeros pasos de los felinos en la Liga MX.

Lorenzo García fue parte del equipo de Pumas que consiguió el ascenso al máximo circuito en 1962, en lo que fue un hito en la historia del conjunto universitario.

PUBLICIDAD

Por si fuera poco, Lorenzo García fue el primer goleador que tuvo Pumas con 21 goles, una distinción que compartidó con Carlos Calderón de la Barca en la temporada 1961-1962.

La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX se sumaron a las condolencias para familiares y amigos de Lorenzo García, además de que Mikel Arriola, comisionado de la FMF, también se pronunció al respecto en sus redes sociales.

"Descanse en paz el histórico Lorenzo García, Campeón goleador de Pumas. Mis condolencias para su familia y amistades, y nuestras oraciones para que encuentren pronto consuelo", escribió Arriola.