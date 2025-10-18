Video ¿Qué dijiste, Torrent? El DT de Rayados se calienta y hace lo impensable

Monterrey vs. Pumas se calentó en todos los sentidos conforme el reloj avanzó, tanto en jugadas más ríspidas en busca del gol que les diera los tres puntos como en el ánimo tanto de jugadores como del cuerpo técnico.

Fue en la recta final del partido de la Jornada 13 del Apertura 2025, con el 1-1 en el marcador, que una barrida de Víctor Guzmán sobre Álvaro Angulo detonó los reclamos airados de Domenec Torrent, quien se hizo de palabras con uno de los auxiliares técnicos del cuadro de la UNAM.

Guillermo Hamdan, auxiliar mexicano de Efraín Juárez, quien no estuvo en el banquillo por suspensión, fue quien hizo un cruce verbal con el estratega español del conjunto local y quien se alcanzó a leer en los labios alguno que otro improperio.

La conducta de ambos permitió que el árbitro central Víctor Cáceres Hernández les sacara la tarjeta roja y se fueran expulsados sobre el minuto 73; la molestia fue tal que también estalló en contra del árbitro central.

En el camino hacia fuera de la cancha incluso hubo aún empujones y algunos cruces de palabras. Domenec Torrent terminó por ver el partido desde uno de los palcos del Estadio BBVA de Monterrey.