Monterrey vs. América: horario y dónde ver el partido de ida de Cuartos de Final de Liguilla
Las Águilas buscan sacudirse el dominio reciente de Rayados en partidos de Liga MX, ahora dentro de la Liguilla del Apertura 2025 en su fase de Cuartos de Final, juego de ida.
Monterrey vs. América tiene pronóstico de partidazo para el juego de ida de los Cuartos de Final en la Liguilla del Apertura 2025; se trata del quinto lugar contra el cuarto en la tabla de posiciones tras 17 jornadas en el torneo regular de Liga MX.
Son tres los partidos consecutivos que tienen las Águilas sin vencer a Rayados dentro de juegos de Liga MX; el saldo es de dos empates y un triunfo del conjunto regio, éste en el primer semestre del año.
HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. AMÉRICA DE CUARTOS DE FINAL DE LIGUILLA, JUEGO DE IDA
En Monterrey, América no gana desde octubre de 2023 se impuso 0-3 con anotaciones de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, con doblete; y Alejandro Zendejas, quien sigue en el equipo.
Un empate en el marcador global dará al América la clasificación a Semifinales debido a que terminó en mejor posición en la clasificación, por lo que Rayados está obligado a ganar sí o sí en la serie.
- Cuándo es el Monterrey vs. América de Liguilla: el juego es el miércoles 26 de noviembre en el Estadio BBVA, el Gigante de Acero.
- A qué hora es el Monterrey vs. América de Liguilla: el parido inicia a las 21:10 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:10 horas tiempo del Este, 21:10 horas tiempo del Centro y 19:10 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Monterrey vs. América de Liguilla: sigue la transmisión de este partido por la señal en vivo de Canal 5, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos síguelo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.