Monterrey vs. América: horario y dónde ver el partido de ida de Cuartos de Final de Liguilla

Monterrey vs. América tiene pronóstico de partidazo para el juego de ida de los Cuartos de Final en la Liguilla del Apertura 2025; se trata del quinto lugar contra el cuarto en la tabla de posiciones tras 17 jornadas en el torneo regular de Liga MX.

Son tres los partidos consecutivos que tienen las Águilas sin vencer a Rayados dentro de juegos de Liga MX; el saldo es de dos empates y un triunfo del conjunto regio, éste en el primer semestre del año.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. AMÉRICA DE CUARTOS DE FINAL DE LIGUILLA, JUEGO DE IDA

En Monterrey, América no gana desde octubre de 2023 se impuso 0-3 con anotaciones de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, con doblete; y Alejandro Zendejas, quien sigue en el equipo.



Un empate en el marcador global dará al América la clasificación a Semifinales debido a que terminó en mejor posición en la clasificación, por lo que Rayados está obligado a ganar sí o sí en la serie.