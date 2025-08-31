Monterrey es líder indiscutible del Apertura 2025 de la Liga MX tras siete fechas disputadas, algo que conquistó tras vencer a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

A un día de que cierre el plazo para fichajes en el mercado del futbol internacional, Rayados logró mover una de sus piezas, se trata del portero Esteban Andrada, quien no entró en planes para el equipo en este torneo.

Tras desechar la opción de ir al futbol de Arabia Saudita, el futbolista argentino tendría como destino el futbol de España, puntualmente con el Real Zaragoza de la segunda división.

El acuerdo entre los equipos sería por el préstamo a un año con obligación de compra en caso de ascender a la primera división, el arquero viajará en las próximas horas para cerrar el traspaso.

Esteban Andrada llegó a Rayados de Monterrey en el 2021 tras una larga negociación con Boca Juniors, desde ese momento se hizo de la titularidad en el conjunto regio, pasó por buenos y malos momentos, logró conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2021, pero el título de la Liga MX no pudo llegar.

Recientemente, el conjunto de la Pandilla no se pudo hacer de los servicios de otra estrella del futbol español, Borja Mayoral no concretó su llegada a la Liga MX al tener posibilidad de mantenerse en el futbol de Europa.