    Agente de Borja Mayoral habría declinado la opción de Monterrey por seguir en Europa

    Las negociaciones no llegaron a buen término porque hubo más interesados en los servicios del jugador.

    Alonso Ramírez.
    Monterrey sigue con paso firme en el Apertura 2025 de la Liga MX, se mantendrá como líder del torneo tras vencer a Puebla en la jornada 7 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

    Rayados estaba en negociaciones como lo adelantó a TUDN nuestro Insider, Diego Armando Medina, el español Borja Mayoral estuvo en negociaciones con el club regiomontano para su incorporación, quien hubiera llegado a préstamo.

    Este día, César Luis Merlo, especialista en fichajes internacionales, reveló que el agente de Mayoral, el argentino Alejandro Camaño, declinó la opción de venir a la Liga MX, ya que otros clubes se interesaron en tener al jugador a préstamo, por lo que buscarían mantenerse en el futbol europeo.

    "Para el jugador fue un honor que lo haya buscado un club tan importante como Monterrey y donde hay tantos españoles. Lo estuvo pensando y analizando seriamente, pero por ahora la intención es continuar en Europa”, comentó el agente de Borja Mayoral en entrevista a AM Súper Deportivo.

    El delantero español ya tuvo minutos con el Getafe, disputó parte del encuentro en la derrota en su visita al Valencia, donde el cuadro de los Azulones cayó por diferencia de 3-0. La derrota los dejó en la quinta posición con seis unidades tras tres partidos disputados en LaLiga.

    Los duelos que se le vienen al cuadro Geta son de alto calibre, enfrentarán al Real Oviedo, recibirán a Barcelona en su casa, se medirán al Alavés y le harán los honores al Levante.

