    Liga MX

    Final Liga MX: Prohíben espectacular recibimiento para Tigres previo al juego vs. Toluca

    Los aficionados de los felinos tenían preparado el clásico pasillo para el campeón, pero por temas de seguridad quedó cancelado.

    Por:
    TUDN
    Video Protección Civil en San Nicolás prohibe la pirotécnia para recibimiento

    La afición de Tigres ya estaba lista para recibir a su equipo de cara a la Final de Ida del Apertura 2025 frente a Toluca con una enorme fiesta en las inmediaciones del estadio, pero de último minuto la fiesta para darle la bienvenida a los felinos quedó cancelada por temas de seguridad.

    De acuerdo con información de Vladimir García, reportero de TUDN, las autoridades impidieron que seguidores, junto con la barra Libres y Lokos, utilizaran fuegos pirotécnicos y banderas para recibir el camión del equipo como es una costumbre en partidos importantes en el estadio Universitario.

    Tras esta decisión por parte de las autoridades, varios aficionados decidieron retirarse del pasillo con banderas y mantas que llevaban para mostrar el apoyo al cuadro de Guido Pizarro que busca el noveno título.

    Sin embargo, otros aficionados decidieron quedarse para recibir el camión de Tigres pero sin armar la fiesta que se esperaba a las afueras del ‘Volcán’

    Tigres y Toluca se enfrentan por primera vez en una final del futbol mexicano donde los felinos buscar impedir el bicampeonato de los Diablos Rojos.

    Video ¡El Volcán comienza a hacer erupción! Tigres llega al Universitario
