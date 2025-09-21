Video Mohamed 'invita' a los Chivahermanos que sigan abucheando a Alexis Vega

Con un gol y una asistencia, Alexis Vega lideró la goleada de Toluca sobre Chivas por 0-3, pero fue abucheado e insultado por los aficionados rojiblancos que no olvidan su pasado lleno de altibajos en el Rebaño.

Antonio ‘Turco’ Mohamed se pronunció al respecto en conferencia de prensa tras el duelo de la Jornada 9 y aseguró que Alexis Vega juega mejor cuando la afición rival se mete con él.

“Está retomando el nivel del torneo pasado, eso para nosotros es una gran noticia. Me parece que es el típico jugador que entre más lo abuchean mejor juega. Muy contento por él y por nosotros que lo tenemos a ese nivel, ojalá que siga de esta manera”, declaró el DT del Toluca.

Alexis Vega suma dos goles y cinco asistencias en siete partidos del Apertura 2025, mientras que el torneo pasado registró 13 tantos y 11 asistencias en 23 encuentros para ayudar a que el Toluca acabara con una sequía de 15 años y se proclamara campeón.

Con la victoria en el Estadio Akron, los Diablos Rojos escalaron al tercer lugar del Torneo Apertura 2025 con 19 puntos, a cuatro del líder Cruz Azul.